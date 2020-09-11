Екатеринбург, , 06:24 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский фактически встал на сторону казаков, которые 7 сентября ловили геев. Это следует из его заявления представителям местных СМИ.

Как пишет Е1.ru, глава города отметил, что они вышли как обеспокоенные родители, активные горожане, и закон не нарушали. Они выражали свою обеспокоенность гей-агитацией и выражали своё мнение.

«Мы следили, чтобы не было перегибов. Давайте не будем из единичного случая делать тенденцию», — сказал мэр, цитирует его издание.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 7 сентября. Один из студентов УрФУ заявил, что его якобы пытались задержать казаки, а поводом к этому стал внешний вид. В полиции журналистам пояснили, что права у казаков нет права задерживать, и пообещали провести проверку.

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