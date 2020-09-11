Вашингтон, , 06:24 — REGNUM США не потерпят попыток влияния на американские выборы и для этого посылают явный сигнал в виде санкций. Об этом написал на своей странице в Twitter глава госдепартамента Майк Помпео.

Так он прокомментировал включение в черный список трех российских граждан и украинского депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США объявил, что российские граждане Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач включены в американский санкционный список.

Читайте ранее в этом сюжете: В США 27-летний гражданин РФ обвиняется в сговоре с целью мошенничества