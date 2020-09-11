Бейрут, , 07:11 — REGNUM Израильские истребители 10 сентября 13 раз нарушили воздушное пространство Ливана, совершая над его территорией разведывательные полёты. Об этом со ссылкой на командование вооружённых сил Ливана сообщает агентство Al-Watania.

«Израильские самолёты 13 раз за сутки нарушили воздушные границы страны, о чём ливанская сторона проинформировала командование Временных сил ООН», — говорится в заявлении.

Ливанские военные утверждают, что истребители израильских ВВС вторгались в небо страны над населёнными пунктами Альма-эш-Шааб и Рмейш на юге и пролетали до расположенных на средиземноморском побережье на севере Ливана городов Библос и Шекка.

Напомним, что Израиль, чьи самолёты регулярно совершают над Ливаном разведывательные полёты, оправдывает их необходимостью отслеживать передвижения отрядов «Хезболлы».

Как сообщало ИА REGNUM, истребители ВВС Израиля совершают разведывательные полёты над приграничными районами Ливана после инцидента с проволочными заграждениями на границе.

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