Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Иметь хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным — «неплохо», заявил президент США Дональд Трамп в ходе своей встречи со сторонниками в штате Мичиган.

По его словам, налаживание отношений с лидерами мировых держав — положительное качество президента США. Однако, отмечает Трамп, американские СМИ зачастую выставляют это как нечто «ужасное».

""Он ладит с Путиным — это ужасно». Нет, это хорошо; если я могу поладить, это хорошо. Он мне нравится, я ему нравлюсь. Это не так плохо», — отметил Трамп.

Также американский президент похвастался своими хорошими отношениями с лидером КНДР Ким Чен Ыном, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-главой правительства Японии Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о хорошем состоянии здоровья у северокорейского лидера Ким Чен Ына. По его словам, товарищ Ким хорошо себя чувствует.

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