Варшава, , 05:16 — REGNUM Интеграция России и Белоруссии может привести к тому, что к востоку от Польши появится «новая форма Российской империи», заявил 10 сентября профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью радиостанции Polskie Radio 24.

«Если русские полностью включат эту страну (Белоруссию — ред.) в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — описал учёный свои опасения.

Он добавил, что именно Белоруссия сегодня является ключевой с точки зрения европейской безопасности, а угроза образования недружелюбной к Польше империи появится в связи с «гигантской последовательной экспансией» России.

Ранее историк из Белоруссии сообщал, что во время польского восстания 1863 года вопрос о создании самостоятельного белорусского государства не ставился, и что «белорусов хотели перетащить из одной империи в другую».

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