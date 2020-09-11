Тегеран, , 07:43 — REGNUM Сухопутные войска иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) уничтожили базы контрреволюционных террористических группировок в ходе серии крупномасштабных многоплановых военных операций вдоль северо-западных границ страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 сентября.

За прошедшую неделю сухопутные войска КСИР провели ряд крупномасштабных многоплановых военных операций против позиций террористических группировок вдоль северо-западных границ страны. В ходе масштабных операций силы уничтожили опорные пункты контрреволюционных террористических группировок.

В операциях использовались беспилотники, артиллерийский огонь и умные ракеты, в результате чего было убито и ранено большое количество ключевых элементов, действующих в этом районе. В связи с этим у террористов было изъято огромное количество оружия, боеприпасов и мин-ловушек.

Это была одна из крупнейших операций такого рода, которая проводилась под руководством командующего сухопутными силами КСИР бригадного генерала Мохаммеда Пакпура.

По имеющимся сведениям, контрреволюционным группам были нанесены огромные потери.