Тегеран, , 08:05 — REGNUM 10 сентября министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, заявив, что оскорбление не демонстрирует свободу выражения мнений, а скорее является «поркой тела и души мусульман». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Не играйте с пороховым складом», — написал Салехи в своем твиттере, отметив, что пророк Мухаммед — это не личность и не религиозный лидер, а образ полутора миллиардов человек.

Ранее Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи осудил французский журнал Charlie Hebdo за публикацию оскорбительных карикатур, заявив, что подобные враждебные действия коренятся в «глубоко антиисламской политике сионисткого режима Израиля и иных западных правительств».

Charlie Hebdo — французский журнал с историей публикаций уничижительного и антирелигиозного содержания. В 2012 и 2015 годах журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали мусульман начать демонстрации по всему миру.