Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Соединённые Штаты обладают системами вооружений, информацией о которых не располагают в других странах, заявил 10 сентября журналистам американский президент Дональд Трамп перед вылетом в штат Мичиган.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает, — сказал он. — Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы».

Трамп добавил, что не может разглашать сведения об этих системах, но предупредил, что ядерное оружие США находится в лучшем состоянии, чем ещё несколько лет назад.

Американский лидер также прокомментировал утверждения о новой ядерной разработке США аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай. В этой области, пояснил Трамп, созданы новые ракеты, а на развитие вооружённых сил США потратили $2,5 трлн за последние 3,5 года.

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