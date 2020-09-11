Вашингтон, , 03:27 — REGNUM По мнению президента США Дональда Трампа, американская вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 появится в самое ближайшее время, в крайнем случае — до конца года. Об этом он заявил 10 сентября во время выступления перед сторонниками в штате Мичиган.

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«До конца года у нас появится безопасная и эффективная вакцина, и мы победим китайский вирус», — заявил Трамп, добавив, что «вакцина появится очень скоро».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, надеясь предоставить жителям США вакцину до выборов президента страны, которые пройдут 3 ноября. Этим, по мнению газеты, он рассчитывает повысить свои шансы на переизбрание.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 7 сентября заявил, что вакцина от коронавируса может быть создана в США в октябре текущего года.

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