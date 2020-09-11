Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Президент США Дональд Трампа заявил, что не скрывал от граждан Соединенных Штатов правду об опасности коронавирусной инфекции в начале пандемии. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

«Я не лгал. Я говорил, что нам нужно сохранять спокойствие, что нам нельзя паниковать», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что с началом пандемии он распорядился закрыть въезд в США иностранцам, побывавшим в Китае, а также въезд из самой КНР. По его словам, это наилучшее свидетельство того, что опасность американский лидер оценивал адекватно.

«Это всегда серьезная проблема, но это не значит, что я начну подпрыгивать и кричать: «Люди умрут! Люди умрут!» Нет, я не собираюсь этого делать», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соперник президента США Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байден обвинил американского президента в том, что он скрывал от сограждан сведения об опасности коронавирусной инфекции. По мнению Байдена, именно из-за недооценки угрозы США стали самой пострадавшей от пандемии страной.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обманывал сограждан, будто COVID-19 не опасен – Байден