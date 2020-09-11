Портленд, США, , 03:02 — REGNUM Мэр города Портленда (штат Орегон, США) Тед Уилер запретил полицейским применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба мэрии.

«Немедленно и до дальнейшего уведомления я приказываю полиции Портленда прекратить применение слезоточивого газа CS для сдерживания массовых беспорядков», — говорится в опубликованном заявлении градоначальника. По словам Уилера, все хотят перемен и «пора всем уменьшить насилие в нашем сообществе».

«Мы все хотим сосредоточиться на главном вопросе — справедливости для чернокожих и всех цветных», — подчёркивается в заявлении мэра.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий лишать финансирования из федерального бюджета города, власти которых не наводили порядок на улицах во время протестов. В первую очередь это касается Портленда, в котором проходят наиболее масштабные акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, технологии, позволяющие распознавать лица, запрещены властями города Портленд. Запрет, за который единогласно проголосовали все члены городского совета, начинает незамедлительно распространяться на все департаменты города, включая полицейское управление.

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