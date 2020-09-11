Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 11 сентября, началось досрочное голосование на выборах в городскую думу шестого созыва, которое будет проводиться с 8:00 до 20:00, сообщает региональный избирком.

На выборах применяются дополнительные формы организации голосования, утвержденные ЦИК России: 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование, не требующее заявление об участии. Бланки с волеизъявлением граждан будут храниться в сейф-пакетах. Голосование вплоть до 13 сентября, который является основным днём голосования, будет проводиться с 8 утра до 20 часов.

Избирательная комиссия Ульяновской области отмечает, что ранее досрочное голосование проводилось со 2 по 10 сентября в участковых комиссиях только в определённые часы и на основании заявления граждан с указанием причины. Бюллетени с волеизъявлением проголосовавших в этот период складывались «в индивидуальные конверты».

По итогам выборов в Ульяновской области будет замещено 46 депутатских мандатов, в том числе 40 — на выборах в городскую думу Ульяновска. Ранее на выборах в столичный парламент было зарегистрировано 345 кандидатов. На довыборах в городскую думу Димитровграда по четырём округам зарегистрирован 21 кандидат, в совет депутатов Вешкаймского городского поселения — пятеро кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 14 регионах Приволжского федерального округа проходит более 2,5 тыс. избирательных кампаний, замещению подлежат 23 тыс. мандатов и выборных должностей, или более 40% от всех мандатов в Поволжье. В столицах семи регионов будет сформирован новый депутатский корпус: новые созывы парламентов, помимо Ульяновска, будут выбраны в Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Чебоксарах.