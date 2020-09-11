Нью-Йорк, США, , 02:52 — REGNUM Международное расследование с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по факту инцидента с российским блогером Алексея Навального призвал провести постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на заседании Совбеза ООН.

При этом дипломат назвал случившееся «нападением».

"Мы решительно осуждаем нападение и призываем к беспристрастному международному расследованию, в котором бы участовали эксперты ОЗХО», — сказал постпред.

Кроме того, Юргенсон обратился к России с призывом представить отчет о якобы имевшем место отравлении блогера.

«Мы призываем Россию к сотрудничеству, призываем ее представить отчет о том, как нервно-паралитическое вещество оказалось применено при отравлении господина Навального», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не получила никаких доказательств от Германии, которые бы указывали на то, что речь идет о преднамеренном преступлении.

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