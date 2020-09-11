Париж, , 02:46 — REGNUM Франция выступает против освобождения членов террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые осуждены за убийство французских военнослужащих, сообщает пресс-служба МИД республики.

Дипломаты отмечают, что власти Афганистана освободили тех террористов, которые были осуждены за убийство французского гуманитарного работника.

«Франция вновь заявляет о том, что решительно выступает против освобождения лиц, осужденных за совершение преступлений против французских граждан, в частности против военнослужащих и гуманитарных работников», — говорится в сообщении.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МИД неоднократно об этом говорили в ходе переговоров с представителями властей Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская газета Le Monde заявила, что власти Франции будут оказывать давление на Афганистан с целью предотвратить освобождение террористов. Газета считает, что позиция Парижа не изменится даже если это повредит межафганским переговорам.

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