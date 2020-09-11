Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался продлевать сроки на продажу американского подразделения соцсети Tiktok. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами.

«Она будет или закрыта, или продана. Крайний срок на продажу отодвигаться не будет», — заявил он.

Администрация соцсети TikTok пока никак не прокомментировала это высказывание Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп в августе подписал указ, ограничивающий деятельность владельца TikTok — компании ByteDance. Для работы социальной сети компании необходимо продать американские активы одной из компаний из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможной стоимости сделки по продаже TikTok в США. Ожидаемая стоимость сделки оценивается в $30 млрд.

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