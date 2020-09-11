Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Урегулирование в ближневосточном регионе в рамках соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ стало темой переговоров президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль-Сауда. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.

Глава Белого дом отметил, что скоро к указанному договору могут присоединиться еще ряд стран. Он призвал другие государства участвовать в этом процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американскими властями было объявлено, что церемония подписания соглашения между Израилем и ОАЭ пройдет 15 сентября в Вашингтоне при участии Дональда Трампа.

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