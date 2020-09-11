Подгорица, , 00:34 — REGNUM 10 сентября в эфире черногорского телевидения официальное лицо из НАТО заявило, что Черногория внесла важный и ценный вклад в общую безопасность, в том числе участвуя в миссиях, возглавляемых альянсом НАТО, операциях и учениях и особенно благодаря своей роли в поддержке стабильности на Западных Балканах. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RTCG 10 сентября.

Чиновник также заявил, что ожидает такой же интенсивности сотрудничества Черногории и НАТО и после формирования нового правительства.

Когда его спросили, как он видит будущее Черногории в альянсе НАТО после результатов парламентских выборов, в результате которых часть нового большинства окажется сторонниками просербской и прорусской ориентации внешней политики, он ответил, что не комментирует «вопросы внутренней политики стран союзников».