Подгорица, , 00:34 — REGNUM Выступая 10 сентября перед Комитетом по иностранным и европейским делам Палаты депутатов Италии еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархельджи заявил, что после недавних выборов в Черногории Еврокомиссия ожидает формирования нового типа парламента и правительства — что является первым опытом для Черногории спустя 30 лет. Он также подчеркнул, что Черногория является лидером в переговорах по соглашению об ассоциации, но ей предстоит проделать ещё много работы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RTCG 10 сентября.

«Несмотря на число уже открытых глав время необходимо использовать для того, чтобы углубить и ускорить политические и экономические реформы особенно в области верховенства права, что является следующим поворотным пунктом, отвечающим промежуточным контрольным результатам открытия 23 и 24 глав, касающихся верховенства права», — отметил Оливер Вархельджи.

Еврокомиссар также заявил, что политика Европейской комиссии в отношении стран региона базируется на «трех китах»: новой методологии расширения, открытии переговоров о присоединении к ЕС Северной Македонии и Албании, экономические и инвестиционные планы, который будут представлены в следующем месяце.