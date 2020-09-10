Москва, , 23:57 — REGNUM Власти Литвы продемонстрировали двойные стандарты в политике, признав Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Если литовские власти считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?» — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков считает, что Литва в такой ситуации должна отозвать своего посла из Белоруссии, в противном случае Вильнюс демонстрирует «странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы».

Напомним, ранее сейм Литвы принял резолюцию, в которой объявил Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии» и призывал международное сообщество поддержать её и координационный совет белорусской оппозиции.