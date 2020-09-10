Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Четыре тысячи американских военнослужащих останется в Афганистане — до этого значения будет оперативно доведена их численность, сообщил 10 сентября журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Американские солдаты в Афганистане U.S. Army

Комментируя урегулирование ситуации в Афганистане, американский президент оценил его как весьма прогрессивное, а затем заявил, что Вашингтон сократит численность военных в этой стране до четырех тысяч, причём «за очень короткий промежуток времени».

Что касается Ирака, в этой стране американский контингент будет сокращён до двух тысяч — тоже быстро. И про Сирию упомянул Трамп, отметив, что военных в этой стране немного — только те, что «охраняют нефтяные месторождения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в катарской столице состоятся очередные внутриафганские переговоры, то есть между властями Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при посредничестве США.

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