Брюссель, , 23:26 — REGNUM Судебный иск может быть подан в Европейский суд со стороны ЕС в отношении британских властей, пишет 10 сентября Financial Times.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной недовольства Брюсселя является законопроект, рассматриваемый британскими парламентариями и касающийся внутренних рынков.

Как отмечают в ЕС, пишет издание, если Британией будет принят соответствующий закон, это станет нарушением соглашения Брюсселя и Лондона об условиях, на которых британцы покинули Евросоюз. Речь идёт о нарушении протокола по Северной Ирландии.

Законопроект, который пока не принят, предусматривает регулирование торговые отношения внутри Великобритании — между её регионами — после 31 декабря 2020 г. (когда завершится переходных после Brexit период).

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