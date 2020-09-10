Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Доху и примет участие в начале межафганских мирных переговоров, которые начнутся 12 сентября, заявил 10 сентября на пресс-коференции президент США Дональд Трамп.

Майк Помпео Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трампа, это будет «историческая поездка».

«Госсекретарь Майк Помпео отправится сегодня вечером в историческую поездку в Доху для начала межафганских мирных переговоров», — сказал президент США.

При этом Трамп заявил, что благодаря усилиям США «удалось добиться большого прогресса» в Афганистане, а также напомнил о решении сократить американский военный контингент в этой стране до четырех тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, межафганские переговоры в Дохе уже подтвердили МИД Катара и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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