Рим, , 22:23 — REGNUM Демократическая партия Италии является единственной политической силой в стране, способной «остановить» правых в лице Маттео Сальвини и Джорджи Мелони, заявил в четверг, 10 сентября, лидер либералов Никола Дзингаретти.

Выборы 20−21 сентября станут «битвой за будущее Италии», добавил он.

20−21 сентября в ряде регионов Италии пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Кроме того, в эти же дни пройдет общенациональный референдум — гражданам страны предложат сократить число депутатов в обеих палатах парламента на треть.

По данным социологов, совокупный рейтинг правых оппозиционных партий на 8−10% выше совокупного рейтинга правящей коалиции (либералов и популистов), и губернаторские выборы в большинстве регионов выиграет оппозиция.