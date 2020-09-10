Каир, , 22:18 — REGNUM Власти Египта назначили дату проведения общенациональных парламентских выборов, 10 сентября сообщает Arab News.

Представитель избирательной комиссии Египта Лашин Ибрагим заявил на пресс-конференции в Каире, что парламентские выборы в стране пройдут 24−25 октября. Граждане Египта за рубежом смогут проголосовать 21−23 октября.

Последний раз выборы в Палату представителей египетского парламента проводились в 2015 году. Большинство мест в нем занимают сторонники действующего президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси.

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