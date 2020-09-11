Политолог Марат Баширов:
«В регионах с сегодняшнего дня можно голосовать за губернаторов и депутатов в течение трех дней. Агитация запрещена. Во-первых, это удобно для избирателей. Во-вторых, снизит концентрацию людей на участках, что соответственно уменьшает риск заразиться COVID-19».
Цитата из телеграм-канала
В Нижнем Тагиле избили семью кандидата в депутаты
В Нижнем Тагиле Свердловской области кандидат в депутаты гордумы и её супруг подверглись нападению. Об этом пишут СМИ.
Гражданка собирается стать депутатом по десятому избирательному округу. По данным изданий, пострадавшие выехали на место, где, по словам очевидцев, срывают агитационные материалы женщины. Они обнаружили группу лиц, которая это делает, и попытались зафиксировать их действия на видеокамеру. На них в итоге напали и попытались выбить камеру из рук.
В Еврейской АО началось трёхдневное голосование на выборах губернатора
В Еврейской автономной области в 08:00 по местному времени (01:00 мск) 11 сентября стартовало досрочное голосование на выборах губернатора региона.
В Приморье стартовало досрочное голосование на выборах
В Приморье 11 сентября с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований окрылись избирательные участки. Работает 567 участковых избирательных комиссий, семь из них — временные.
На Колыме началось трёхдневное голосование на выборах депутатов области
В Магаданской области 11 сентября стартовало голосование за кандидатов в депутаты Магаданской областной Думы и в представительные органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях. Всего будет замещено 162 депутатских мандата. Губернатор Сергей Носов одним из первых проголосовал на избирательном участке в областной научной библиотеке.
Томичам на избирательных участках измерят температуру
В Томске 13 сентября состоятся выборы в городскую думу седьмого созыва. Горожанам на избирательных участках измерят температуру и выдадут медицинскую маску.
На Камчатке стартовало голосование на выборах губернатора края
На Камчатке в 08:00 по местному времени (10 сентября 23:00 мск) 11 сентября началось голосование на выборах губернатора края. Открылись 188 избирательных участков, из которых девять — временные, в больницах и на труднодоступных территориях.
В Новосибирской области стартовали выборы депутатов
В Новосибирской области сегодня, 11 сентября, стартовало голосование на выборах депутатов Законодательного собрания, горсовета Новосибирска и сельсоветов других муниципалитетов региона. Проголосовать новосибирцы смогут в течение трёх дней — 11, 12 и 13 сентября.
В 8:00 (время местное) в Новосибирской области открылись 2008 участковых избирательных комиссий: 1996 постоянные, 12 образованы в местах временного пребывания, в том числе в одном СИЗО и 11 больницах.
В Курганской области открылись избирательные участки
В Курганской области в 8:00 (6:00 мск) открылись 964 избирательных участка. Об этом сообщает избирком Зауралья.
На выборах в горсовет Оренбурга открылись 215 избирательных участков
В Оренбурге завершается избирательная кампанию по выборам депутатов горсовета. В городе с 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись все 215 избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.
На Ямале стартовало голосование за кандидатов в депутаты заксобрания
На Ямале в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 210 постоянных избирательных участков и пять участков, образованных в местах временного пребывания избирателей — два в больницах Нового Уренгоя и Ноябрьска, три на месторождениях в Надымском и Ямальском районах. Об этом сообщает избирком ЯНАО.
В Челябинской области начинают выбирать депутатов Заксобрания
В Челябинской области 11 сентября началось голосование на выборах депутатов регионального Заксобрания. Оно продлится три дня и каждый день участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени, сообщает облизбирком.
В Прикамье губернаторские выборы вступили в финальную стадию
В Пермском крае завершается 23 муниципальных избирательных кампании по выборам депутатов, дополнительные выборы по трем округам в заксобрание и губернаторские выборы. Выборы губернатора являются ключевыми. По состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) 11 сентября открылись 1800 избирательных участков.
За выборами в Челябинской области проследят более 3500 наблюдателей
В Челябинской области за выборами в заксобрание проследят более 3500 общественных наблюдателей. Об этом журналистам заявил глава региональной Общественной палаты Николай Дейнеко.
По его словам, они уже получили соответствующие направления и прошли обучение. Основная часть будет находиться собственно на избирательных участках. Ещё порядка 100 составят мобильные группы наблюдения.
В Челябинской области открыта горячая линия по выборам
В Челябинской области начала работу горячая линия по всем вопросам, которые связаны с выборами. Она действует на базе региональной Общественной палаты, сообщает пресс-служба общественного органа.