13 сентября в РФ пройдут региональные и муниципальные выборы. В 83 субъектах будут проведены свыше десяти тысяч избирательных компаний всех уровней, в том числе прямым голосованием будут избираться 18 губернаторов.

При этом ЦИК объявил, что на протяжении двух предшествующих дней (11 и 12 сентября) в 41 регионе будет проведено досрочное голосование. По словам Эллы Памфиловой, в эти дни пройдет голосование в помещении для голосования; голосование вне помещения для голосования («голосование на дому») для избирателей, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам; голосование на придомовых территориях и иных территориях общего пользования; голосование в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Как заявила председатель ЦИК, первые два формата голосования должны применяться на выборах депутатов Государственной Думы, основных региональных выборах и выборах в административных центрах субъектов РФ.

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