Доха, , 22:09 — REGNUM Межафганские мирные переговоры стартуют в Дохе 12 сентября, сообщили 10 сентября журналистам представители МИД Катара.

«Катар рад объявить, что межафганские мирные переговоры начнутся в столице Катара Дохе в субботу, 12 сентября. Эти жизненно важные прямые переговоры между различными афганскими сторонами представляют собой шаг вперёд навстречу долговременному миру в Афганистане», — цитирует представителя дипломатического ведомства агентство RT.

Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 5 сентября отправился в Катар для обсуждения вопроса межафганских мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, главным условием мирного соглашения в Афганистане талибы считают вывод иностранных военных контингентов, в первую очередь военных США, с территории страны.

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