Рим, , 21:31 — REGNUM Конституционная комиссия парламента Италии в четверг, 10 сентября, утвердила новую версию избирательного закона страны.

Основная поправка состоит в повышении избирательного барьера для партий с 3% до 5%.

На заседании комиссии решение было утверждено голосами депутатов правящих фракций (либералов и популистов). Правоцентристская оппозиция от участия в голосовании воздержалась, ее представители назвали поправки «преступными».

В ближайшее время законопроект может быть рассмотрен на заседании парламента.