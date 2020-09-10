Анкара, , 21:18 — REGNUM В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла «техническая» встреча военных представителей Турции и Греции, сообщает 10 сентября турецкое военное ведомство.

Встреча была посвящена ситуации в Восточном Средиземноморье и на ней обсуждались «методы разделения» военных двух стран.

«Последующее заседание планируется провести в ближайшие дни», — уточнили в Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, после заключения в ноябре 2019 года меморандума о взаимопонимании и разделе морских зон между Турцией и ливийским Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа между Грецией и Турцией возникли территориальные споры о праве континентальный шельф и исключительные экономические зоны.

В результате эскалации напряженности две страны, входящие в блок НАТО, вплотную подошли к грани вооруженного конфликта.

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