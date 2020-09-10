Москва, , 21:12 — REGNUM Решение открыть границу с Южной Осетией принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе структуры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Решение принято по итогам заседания, состоявшегося сегодня, 10 сентября. В оперштабе уточнили, что российский премьер-министр Михаил Мишустин «в ближайшие дни» подпишет «соответствующее распоряжение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стала известна дата открытия российско-южноосетинской границы, закрытой из-за ситуации с COVID-19, — 15 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза SARS-CoV-2: в посольстве РФ в Южной Осетии усилят меры профилактики