Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Противоракетные учения Formidable Shield («Грозный щит») с участием военных флотов США и их сателлитов по НАТО будут организованы в 2021 году в Европе, сообщил 10 сентября директор агентства по ПРО минобороны США Джон Хилл на онлайн-семинаре издания Defense News.

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В ходе своего выступления, посвященного перспективам развития систем ПВО в ближайшие 10 лет, Хилл сообщил о плане таких учений.

По его словам, в учениях Formidable Shield будут задействованы десятки боевых кораблей и эти манёвры важны для отработки скоординированности противоракетных усилий союзников по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, учения Formidable Shield проводятся каждые два года. В 2019 году они проводились у побережья Шотландии и в них принимали участие США, Британия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Франция.