Бейрут, , 20:52 — REGNUM Версию поджога в порту Бейрута, где сегодня, 10 сентября, возник пожар на одном из складов, не исключил президент Ливана Мишель Аун, сообщили в его пресс-службе.

Комментируя это событие, Аун сказал, что как «диверсия», так и «халатность» могли привести к возгоранию. Глава государства заявил, что будет проведено расследование и наказаны виновные.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября — через месяц с небольшим после мощного взрыва на складе аммиачной селитры — в порту Бейрута возник пожар.

К настоящему моменту возгорание, в результате которого, по предварительным данным, никто не пострадал, ликвидировано. Аун из-за случившегося созвал заседание Высшего совета обороны.

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