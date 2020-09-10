Киев, , 20:04 — REGNUM Всемирный банк напомнил властям Украины о необходимости ускорить принятие законов, необходимых для своевременного запуска рынка земли.

Распродажа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее обращение обнародовано сегодня, 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всемирный банк напоминает официальному Киеву, что создание необходимых нормативных актов и процесс имплементации могут занять по меньшей мере девять месяцев — «поэтому очень важно принять все соответствующие законы не позднее конца сентября этого года».

«Если государство не успеет это сделать в срок из-за задержек, которых вполне можно избежать, существует реальный риск того, что в день открытия рынка земли Украина потеряет этот золотой шанс… А открытие рынка земли при отсутствии строгих правовых и регуляторных гарантий сделает рынок уязвимым перед мощными игроками, углубит коррупцию и неравенство», — отмечается в заявлении.

Банк напоминает, что благодаря «правильной» земельной реформе Украина сможет стабильно ежегодно добавлять как минимум почти по одному проценту к темпам своего экономического роста.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада приняла закон о продаже земли в ночь на 31 марта 2020 года, рассмотрев перед этим, начиная с февраля, более 4 тыс. правок к законопроекту. Успешное голосование стало возможным благодаря союзу партий Зеленского и Порошенко — фракция «Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» — 23 голоса, а всего депутаты дали 259 голосов в поддержку документа при 226 необходимых. Предполагается, что полноценный запуск рынка земли на Украине состоится 1 июля 2021 года.

Также стоит напомнить, что принятие закона о рынке земли было одним из ключевых условий МВФ для подписания новой программы сотрудничества с Украиной.