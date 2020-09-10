Минск, , 19:26 — REGNUM Согласно итогам состоявшейся в 2019 году переписи населения Белоруссии, из 9,4 млн граждан белорусский язык указали родным 5,095 млн и 3,984 млн указали родным русский язык. При этом дома на русском языке обычно разговаривают 6,719 млн, и 2,448 млн — на белорусском. Такие данные 10 сентября опубликовал Национальный статистический комитет Белоруссии.

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Из 7,3 млн городского населения Белоруссии белорусский указали родным 3,632 млн человек, а русский — 3,4 млн человек. При этом дома на русском языке обычно разговаривают более 5,5 млн горожан, а на белорусском — 1,56 млн, сказано в опубликованных материалах.

Белстат проинформировал также, что из 2,1 млн граждан составляет сельское население. Из них 1,5 млн назвали родным языком белорусский и 0,5 млн — русский язык. При этом дома на русском языке обычно разговаривают 1,2 млн сельчан, а на белорусском — 0,89 млн, сказано в материалах официальной статистики.

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Напомним, Александр Лукашенко проводит политику «белорусизации», в рамках которой при двух государственных языках, имеющих конституционно закреплённый равный статус, уничтожается русскоязычная топонимика, и лишь «беларуская мова» преподносится в качестве «родного языка» и «национального языка» (данный термин отсутствует в законодательстве).

Прозападная оппозиция в Белоруссии выступает за лишение русского языка статуса государственного, за насильственную «белорусизацию» и ещё более решительное сокращение использование русского языка во всех сферах общественной, политической и экономической жизни.

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