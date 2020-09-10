Киев, , 19:20 — REGNUM 36% украинцев в настоящий момент видят нарушения прав русскоязычных граждан страны,

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда"Демократические инициативы» и центра Разумкова, обнародованные сегодня, 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом 26% респондентов считают, что права русскоязычных нарушаются в отдельных случаях, а 10% говорят о постоянных нарушениях.

52% опрошенных выразили мнение, что на Украине не нарушают прав русскоязычных граждан.

Также социологи спросили мнение респондентов о том, нарушаются ли языковые права украиноязычных людей в Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Опрос показал, что 51% украинцев считают, что языковые права украиноязычных людей нарушаются, еще 19% считают, что нарушения языковых прав нет, 31% респондентов заявили, что не имеют мнения по этому поводу.

Организаторы отмечают, что опрос проведен с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины. Опрошено 2018 респондентов методом интервью «лицом к лицу», теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

ИА REGNUM напоминает, что многие эксперты и оппозиционные политики заявляли, что Зеленский, обещавший во время президентской избирательной кампании обеспечить свободу выбора граждан в языковом вопросе, сейчас фактически продолжает политику Порошенко, направленную на полное выдавливание русского языка из употребления.