Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Российские граждане Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц включены в американские санкционные списки, сообщили 10 сентября в пресс-службе минфина США.

Кроме них, чёрный список Вашингтона пополнил Андрей Деркач — украинский фнефракционный депутат. Санкции наложены на вышеперечисленных с формулировкой «за вмешательство в выборы США», а также за кибератаки.

О депутате Рады отдельно сказано, что он наказан за публикацию записей переговоров, предположительно, между бывшим украинским президентом Петром Порошенко и Джо Байденом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Деркач 19 мая 2020 г. обнародовал аудиозаписи от декабря 2015 г., на которых, как он пояснил, Порошенко беседует с Байденом и Джоном Керри (тогдашний госсекретарь США).

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