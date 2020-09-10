Париж, , 18:41 — REGNUM Глава французской националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила с жесткой критикой уничтожения рабочих мест розничной сетью «Ашан», которая 9 сентября объявила о планах по трансформации своих филиалов во Франции.

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

На своей официальной странице в «Твиттере» лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен обвинила «Ашан» в «корыстном подходе, напоминающем мелкого рантье», а президента Франции Эммануэля Макрона — в безответственности.

«В который раз очевидно, что ответственность за это несет Эммануэль Макрон. Люди становятся жертвами его социальной политики каждый день», — заявила французский политик и выразила поддержку работникам «Ашана».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство розничной сети «Ашан» во Франции объявило об «адаптации к новым потребностям потребителей и граждан», которая предполагает закрытие 1475 рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ашан» лишит работы полторы тысячи французов