Москва, , 17:53 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой призвал Ассамблею к сотрудничеству в расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Петр Толстой Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.

В течение трех последних дней вопрос о «возможном отравлении Алексея Навального» активно обсуждался на заседаниях комиссий ПАСЕ, при этом участники дискуссии уже перешли к обвинениям в адрес официальных российских властей, не имея доказательств самого факта отравления, основываясь на тенденциозных выступлениях Владимира Кара-Мурзы и Леонида Волкова, отметил парламентарий.

«Для меня было удивительно обнаружить ещё в августе в повестке дня заседания Комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе. И уже тогда господин Кара-Мурза был заявлен в качестве докладчика. В связи с этим я даже направлял письмо в адрес председателя комиссии Бориса Цилевича с просьбой прояснить ситуацию и предостеречь членов комиссии от преждевременных выводов и умозаключений», — сказал парламентарий.

Толстой возмущен тем, что теперь утверждения не требуют доказательств, не нужно дожидаться результатов расследования, однако любой слух может стать предметом рассмотрения на самом высоком международном уровне — идет речь о Навальном, отравлении в Солсбери или катастрофе МН17.

«Что касается конкретной ситуации, то это очередная провокация, нацеленная на демонизацию России. Получается, что членов Совета Европы попросту вводят в заблуждение, втягивают в обсуждение домыслов, что, на мой взгляд, недопустимо в отношении такой старейшей и уважаемой европейской межпарламентской площадки», — заключил Толстой.