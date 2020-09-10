Белград, , 17:29 — REGNUM Если Приштина откроет дипломатическое представительство в Иерусалиме, 57 стран-членов Арабской лиги и Исламского сотрудничества могут отозвать признание сепаратистского Косово. Такое мнение сербскому изданию НИН высказал 10 сентября посол Палестины в Сербии Мохаммед Набхан.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Палестинский дипломат добавил, что его страна, которая всегда была на стороне сербов в их стремлении сохранить территориальную целостность, с горечью восприняла новость о том, что Сербия собирается перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. По словам Набхана, он попросил президента Сербии Александра Вучича о приеме, чтобы у него лично уточнить обстоятельств переноса сербской дипломатической миссии.

Глава палестинской дипломатии подчеркнул, что Сербия всегда уважала Резолюцию 1244 СБ ООН по косовскому урегулированию, и поэтому Палестина ожидает, что она также будет уважать и Резолюцию 478.

«Мы уважаем президента Вучича и Сербию, с которой нас связывают дружеские, традиционные и глубокие отношения. Я верю, что президент этим соглашением не хотел нанести ущерб нашим отношениям и палестинскому вопросу», — сказал Набхан.

По словам посла Палестины в Сербии, Александр Вучич по всей видимости полагал, что план, содержащийся в Вашингтонском соглашении, реализуется только после того, как израильско-палестинский конфликт будет решен с помощью формирования независимого палестинского государства на всех оккупированных Израилем территориях.

Напомним, что 4 сентября в Вашингтоне Белград обязался перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до 1 июля 2021 года.