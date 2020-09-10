Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Подразделение Пентагона АФРИКОМ — штаб Африканского командования, находящийся сейчас в Германии, может переехать в одну из европейских стран, в том числе в Великобританию, пишет 10 сентября The Washington Post.

Такую информацию издание получило от американских военных. При этом затраты на передислокацию АФРИКОМа оценивается в миллиард долларов.

Кроме британского рассматриваются варианты переноса в Бельгию, а также в Италию или Испанию. Не исключён и переезд в Соединённые Штаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон сократил свой контингент в Германии, выведя 11,9 тыс. военных, из которых 6,4 тыс. возвращаются в Штаты и 5,6 тыс. — перенаправляются в Бельгию и в Италию.

В Германии должны остаться не более 25 тысяч американских военных. Американские военные выводятся из Германии из политических соображений.

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