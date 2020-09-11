Токио, , 08:06 — REGNUM Правительство Японии сегодня заявило, что Япония и Индия подписали военный пакт по предоставлении друг другу поддержки в области безопасности в связи с усилением Китая. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

В телефонном разговоре 10 сентябряпремьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди пришли к соглашению о важности тесного сотрудничества в области безопасности, а также о важности экономического сотрудничества.

Благодаря новому соглашению Силы самообороны Японии и Вооруженные силы Индии смогут поставлять друг другу товары, включая провизию, топливо, запасные части для техники, и услуги. А также станет возможно совместное использование объектов в ходе учений или миротворческих операций ООН.

Япония уже имеет аналогичные договоренности с США, Великобританией, Францией, Канадой и Австралией.

Обе страны обеспокоены амбициями Пекина в регионе. Как Япония, так и Индия имеют с Китаем территориальные конфликты. Для Токио это острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, а для Нью-Дели — граница с Китаем в Гималаях.