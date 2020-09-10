Москва, , 17:00 — REGNUM Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой ранее договорилась контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

«Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций», — сказал Грызлов журналистам.

По его словам, и создание новых позиций, и недопущение инспекции — это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня.

Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями, делает вывод Грызлов.

Украина также попыталась отстранить представителей Донбасса в СЦКК от участия в инспекции, хотя накануне все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей ОБСЕ, подчеркнул политик.

«Украинская сторона не нашла ничего другого, как потребовать от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии COVID-19, паспорта без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР. Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции», — возмущен Грызлов.