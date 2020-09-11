Пекин, , 11:16 — REGNUM Агрессия и подавление вообще несвойственны китайскому цивилизационному коду, так заявил китайский министр иностранных дел Ван И, отвечая на встрече с французскими экспертами на вопрос о «стремлении Китая к мировому господству». О чем еще шла речь в выступлении Ван И во Французском институте международных отношений, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаги Китая и ЕС Friends of Europe

Ван И противопоставил недавним утверждениям главы Госдепа Майка Помпео о стремлении Китая «получить контроль над миром» свое замечание о том, что китайский культурно-исторический код вовсе не приемлет таких стремлений, а традиция Китая направлена, напротив, к достижению мира и гармонии. Собственно, как раз эта черта, по заверениям Ван И, и стала причиной успехов Китая, который значительно укрепил свои внешние и внутриполитические устои, а также экономическую мощь не из стремления подавлять всех и каждого, а именно преследуя цель гармоничного развития.

Как раз американское лидерство нацелено на то, чтобы все связи замкнуть только на себя, намекнул глава китайского МИД, и эта тенденция мешает нормальному развитию отношений между странами. Укрепление взаимосвязей между ЕС и Китаем могло бы стать хорошей альтернативой такому нездоровому стремлению США все контролировать. По мысли Ван И, именно с такими претензиями на исключительность, как американские, и стоит как минимум не соглашаться. Читайте статью Владимира Павленко «Глава МИД Китая Ван И выступил в крупном западном «мозговом центре»».