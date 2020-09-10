Минск, , 16:10 — REGNUM «Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы. Дай бог, чтобы российский посол и дальше так работал. Нас это удовлетворяет», — заявил 10 сентября Александр Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев Government.ru

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «также выразил благодарность послу за его деятельность в Белоруссии и организацию работы российских СМИ в Белоруссии».

В официальном сообщении не уточняется, в чём именно выразился вклад Мезенцева в «организацию работы российских СМИ в Белоруссии». Ни одно российское издание не сообщило о руководящей или направляющей роли этого чиновника.

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Однако известно, что посол лично хлопотал об освобождении российских журналистов из числа граждан России, которых избивали, лишали свободы и грабили неустановленные лица, похожие на бандитов и действующие в интересах властей Белоруссии. За порчу видеокамер и фотоаппаратов, уничтожение интеллектуальной собственности российских журналистов и другие преступления ни один сотрудник «правоохранительных органов» Белоруссии не ответил.

Следком и прокуратура постсоветской республики не принесли извинений, отказываясь проводить проверки по фактам нарушения белорусского законодательства и расследовать подобные деяния. Продолжается практика порчи российских паспортов должностными лицами другой части Союзного государства.

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Напомним также, в 2019 году Александр Лукашенко санкционировал изгнание из Белоруссии спецпредставителя президента России — российского посла Михаила Бабича. В травле российского чиновника активно участвовали чиновники МИД Белоруссии во главе с Владимиром Макеем — координатором «разворота на Запад» официального Минска.

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