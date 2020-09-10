Минск, , 16:04 — REGNUM России и Белоруссии следует сохранить положительную динамику решения взаимных противоречий. Об этом 10 сентября заявил Александр Лукашенко во время переговоров с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев President.gov.by

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«Мы все ‑ и посольство России, и наша страна — живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Белоруссии. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — сказал Лукашенко.

Мезенцев также отметил позитивную динамику в решении ряда вопросов двустороннего сотрудничества. Он преподнёс символический подарок — издание карт Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи, отметив: «Это ещё одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому».

Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, 2019 году товарооборот между Белоруссией и Россией составил $35,5 млрд: белорусский экспорт составил $13,5 млрд, а импорт из Росси достиг $22 млрд. В январе-июле 2020 года объемы торговли снизились до $15,8 млрд (почти 80% к январю-июлю 2019 года). При этом белорусский экспорт упал до $7,15 млрд (93,4%), а импорт из России — до $8,65 млрд (71,2%).

Экспорт белорусских услуг в 2019 году составил $2,95 млрд (95,3% к уровню 2018 года). В январе-июне 2020 года он сократился до $1,15 млрд (83,6% к такому же прошлогоднему периоду).

Основу белорусского товарного экспорта в Россию составили сыры и творог, сливочное масло, грузовики, сгущенное и сухое молоко, сливки, трактора и седельные тягачи, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, пластмассовая тара, мясо и мебель.

Основу российского экспорта в другую часть Союзного государства составили сырая нефть, включая газовый конденсат, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды, легковые автомобили, отходы и лом черных металлов, специфические товары, плоский прокат из нелегированной стали горячекатаный и плакированный, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, соевые бобы, аппаратура связи и части к ней.

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