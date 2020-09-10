Джакарта, , 16:02 — REGNUM Индонезия предлагает странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Канаде развивать многостороннее сотрудничество в ответ на пандемию, сообщает Antara.

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«Многосторонность — это важная платформа для ответа на мировые вызовы, подобные пандемии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, принцип равного доступа к безопасным вакцинам по доступным ценам является важной частью принципа многосторонности во время пандемии.

Известно, что Канада обязалась выделить 9,1 млн канадских долларов на реализацию плана действий АСЕАН и Канады на 2021−2025 годы, который будет сосредоточен на сотрудничестве, отражении кибератак и работе с нелегальными мигрантами.

«Мы хотели бы выразить нашу признательность Канаде за поддержку резолюции 2538 Совета Безопасности ООН, инициированной Индонезией в отношении женщин в миротворческих миссиях ООН», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия надеется, что Соединенные Штаты, которые являются одним из партнеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), помогут повысить устойчивость системы здравоохранения в регионе.

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