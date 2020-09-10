Сараево, , 16:07 — REGNUM 10 сентября на заседании в Сараево совет министров Боснии и Герцеговины (далее — БиГ) принял решение, которое разрешает въезд в страну иностранным гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус. Решение было принято единогласно и вступит в силу с шести утра 12 сентября.

Днём раннее члены президиума Боснии и Герцеговины издали заключение об одобрении въезда для граждан Китая, России, США и Турции. Но, окончательное решение должен был дать совет министров, по предложению министерства безопасности Боснии и Герцеговины.

Теперь граница будет открыта для всех иностранных туристов. Согласие дали все муниципалитеты Боснии и Герцеговины и правительство Республики Сербской.

До сих пор в Боснию и Герцеговину могли въезжать только граждане государств-членов ЕС, стран Шенгенской зоны, имеющие отрицательный результат теста на коронавирус. Граждане Сербии и Черногории могут допускаются в БиГ без наличия теста.