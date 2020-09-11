Воронеж, , 08:07 — REGNUM Голосование на выборах депутатов Воронежской областной думы седьмого созыва началось в регионе 11 сентября, сообщает ИА REGNUM. В этом году в Воронежской области, как и во многих регионах, голосование будет проводиться в течение трёх дней — досрочное 11 и 12 сентября и основное в единый день голосования 13 сентября.

Всего в регионе проходит более 460 избирательных кампаний, будет распределено 3914 мандатов, на них претендуют 6857 кандидатов. Самые крупные выборы — в областную думу. Предстоит распределить 56 мандатов. Списки зарегистрировали восемь партий: «Единая Россия», «За правду», КПРФ, ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия», ещё 129 кандидатов зарегистрированы по одномандатным округам. В Воронеже состоятся выборы в городскую думу, воронежцам предстоит выбрать 36 депутатов — 24 по спискам и 12 одномандатников. Зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Справедливой России» и «Яблока», также регистрацию прошли 130 одномандатников.

Всего в регионе будет действовать 455 избирательных участков, 13 сентября они будут работать с 08:00 до 22:00, 11 и 12 сентября график работы можно уточнить, позвонив на свой участок. 13 сентября воронежцы, которые заранее подали соответствующие заявления, смогут проголосовать на одном из 30 цифровых участков в Москве. На 1 июля в Воронежской области зарегистрирован 1 млн 845 тыс. 241 избиратель.