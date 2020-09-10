Киев, , 15:57 — REGNUM Украинская сторона возложила вину за срыв совместной с Донецкой Народной Республикой инспекции под Горловкой на ДНР. Как заявил журналистам 10 сентября руководитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, инспекция позиций Вооружённых сил Украины под Горловкой «перенесена из-за позиции представителей ДНР».

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«Вчера была договоренность провести инспекцию в Шумах, а сегодня в число населенных пунктов добавились ещё несколько», — пояснил Кравчук.

По его словам, украинская сторона уже направила письмо спецпредставителю ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), комментируя срыв осмотра позиций ВСУ в районе посёлка Шумы, заявили, что представители Украины в очередной раз показали своё нежелание выполнять договорённости, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.

В пресс-службе рассказали, что украинская сторона в последний момент выдвинула невыполнимые требования, а также не дала согласия на осмотр территории, на которой, собственно, располагаются незаконно возведённые укрепления ВСУ.