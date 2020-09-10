Белград, , 15:59 — REGNUM 10 сентября пресс-секретарь Европейской комиссии Анна Писонеро заявила, что Сербия поступила правильно, отказавшись от участия в военных учениях в Белоруссии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS 10 сентября.

В Европейском союзе считают, что Белград четко обозначил свою приверженность интеграции в европейские структуры в качестве стратегического приоритета страны, действуя в соответствии с обязательствами ЕС.

В Брюсселе также указали, что в соответствии со структурой переговоров о членстве в ЕС Сербия постепенно следует по пути согласования своей политики в отношении третьих стран с позицией ЕС.

Анна Писонеро также подчеркнула, что ЕС приветствовал соблюдение Сербией декларации о военном нейтралитете. В то же время, она снова отметила «качественный вклад» Сербии как страны, которая активно участвует в разнообразных миссиях безопасности и обороны ЕС.