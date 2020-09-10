Минск, , 15:54 — REGNUM С просьбой к сотрудникам правоохранительных органов о свидании с дочерью намерен обратиться Александр Колесников — отец члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом 10 сентября рассказала журналистам на выходе из СИЗО-1 на улице Володарского адвокат члена КС Людмила Казак.

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«Отец обратится с заявлением о предоставлении ему свидания следствием», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом Казак отметила, что разрешить или запретить свидание Александру Колесникову со своей дочерью является вопросом на усмотрение следствия.

Также адвокат рассказала, что соседки по камере активно поддерживают Колесникову и делятся с ней своими запасами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время член президиума белорусского КС оппозиции Мария Колесникова продолжает быть в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти, обвинения ей не предъявлены.